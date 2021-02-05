Москва, , 13:29 — REGNUM В России удалось грамотно организовать работу по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Об этом 5 февраля заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Наука сделала очень много в прошлом году и мировая, и российская. Важно то, что действительно наука сыграла очень важную роль, что мы очень достойно прошли 2020 год», — заявил Сергеев.

Также глава РАН спрогнозировал, что России удастся так же грамотно организовать работу по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекции и в 2021 году.

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