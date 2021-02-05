Москва, 5 февраля 2021, 13:25 — REGNUM Заявления участников несанкционированных акций о нарушениях и жестоком обращении в отношении них со стороны сотрудников правоохранительных органов не всегда оказываются правдой. Об этом сегодня 5 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что в подобных случаях каждый человек имеет право обжаловать действия полиции в рамках закона, обратившись в прокуратуру или в суд.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался назвать репрессиями большое количество задержаний участников несанкционированных акций в России. По его словам, в стране нет никаких репрессий, а «есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона — в отношении участников незаконных акций», которые пришли на них по своей воле или стали жертвой подстрекателей.