Элиста, , 13:15 — REGNUM В Элисте пересчитали многоквартирные дома, строительство которых явно затянулось. Таких проблемных объектов в настоящее время насчитывается десять. Об этом сообщает прокуратура Республики Калмыкия.

«В настоящее время в реестр «проблемных объектов» включены десять «проблемных объектов». Это многоквартирные дома с высоким риском нарушения срока передачи объекта по договорам долевого участия», — уточнили в ведомстве.

Принято решение о работе над созданием нормативного правового акта, предусматривающего меры поддержки для жертв строительных пирамид. В ближайшее время прокуратура проверит все компании, которые строят дома на деньги дольщиков.

ИА REGNUM сообщало, что в октябре 2020 года в Элисте в реестр «проблемных объектов» было включено 12 многоквартирных домов.

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