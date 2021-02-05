Ярославль, 5 февраля 2021, 13:13 — REGNUM Суд обязал департамент дорожного хозяйства Ярославской области установить светофор на Юго-Западной окружной дороге в районе деревни Зверинцы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В деревне постоянно проживает около 100 человек, не считая дачников. При интенсивном движении порой перейти дорогу от деревни к остановке опасно.
Жители с 2012 года не один раз обращались в департамент дорожного хозяйства Ярославской области с просьбами установить регулируемый пешеходный переход в районе остановочного комплекса. И получали ответы: работы по установке светофорного объекта будут выполнены в рамках различных программ по обеспечению безопасности дорожного движения. Но сроки реализации этих программ с 2012 года много раз переносились.
В итоге жительница деревни обратилась с иском в суд. Она потребовала обязать департамент дорожного хозяйства Ярославской области установить светофор и дорожные ограждения.
Представитель Департамента дорожного хозяйства в суде заявил, что устройство нового светофора «целесообразнее выполнить в рамках утвержденной целевой программы». То есть жителей призвали подождать до 2024. Но суд с такой позицией не согласился.
Суд обязал департамент дорожного хозяйства Ярославской области в течение года установить светофор и пешеходные ограждения в районе деревни Зверинцы.