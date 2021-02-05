Красногорск, , 13:12 — REGNUM В Московской области вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли уже 110 тыс. человек. Об этом 5 февраля сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

По её словам, в Подмосковье продолжает поступать вакцина «Спутник V», и поступила новая партия в 43 тыс. доз. Всего в распоряжение медиков региона поступило 214 тыс. доз.

«Вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье прошли уже более 110 тыс. человек», — сказала министр.

Сделать прививку смогут жители, не имеющие противопоказаний и достигшие совершеннолетия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве уже 400 тыс. человек сделали первую прививку от коронавирусной инфекции.