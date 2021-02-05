Новосибирск, , 13:10 — REGNUM В Новосибирской области, согласно официальным данным, на утро сегодня, 5 февраля, от коронавируса привился 16 781 новосибирец, в том числе 3416 человек — двумя компонентами. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.

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В регион поступило ещё 7560 доз вакцины «Спутник V». Всего Новосибирская область получила 39 802 дозы антикоронавирусной вакцины.

На территории области развёрнуто 65 пунктов вакцинации против коронавируса — 29 в Новосибирске и 36 — в районах области. Сделать прививку можно в любой взрослой поликлинике.