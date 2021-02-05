Стокгольм, , 13:22 — REGNUM Карантинные ограничения в Швеции должны быть адаптированы к тому, как выглядит эпидемиологическая ситуация в каждом конкретном регионе или городе. Было бы вполне разумным, если в районах с более обширным распространением коронавирусной инфекции, существовали бы более жесткие ограничения. Об этом в эфире телеканала SVT заявил профессор Каролинского Университета Ян Альберт.

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По его словам, региональные различия в уровне распространении коронавируса могут быть чрезвычайно огромными. Даже в пределах городской черты характер эпидемиологической ситуации не сводится к общему знаменателю. Следовательно, подводит к выводу Альберт, и карантинные ограничения не могут носить универсальный характер.

«В ситуации, в которой оказались вы (жители Стрёмстада), очень разумно принять гораздо более жесткие меры, чем те, которые требуются в муниципалитетах, где распространение коронавирусной инфекции невелико», — заявил Альберт, комментируя недавнее решение местных властей одного муниципалитета ввести дополнительные меры по инфекционному контролю.

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