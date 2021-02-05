Москва, , 13:08 — REGNUM Множество сообщений о якобы имевших место пытках и грубом обращении правоохранителей после проверок оказываются неправдивыми. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень много подобных сообщений на поверку потом оказываются неправдой, измышлениями или преувеличением, искажением правды. Здесь нужно быть предельно аккуратными», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле не знают о сообщениях девушки, которая заявила о грубом обращении правоохранителей в ОВД «Донское».

Песков подчеркнул, что в случае утверждений о пытках девушка может последовать букве закона и обратиться к соответствующей инстанции — даже в том случае, если её арестовали.