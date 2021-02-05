Белгород, 5 февраля 2021, 13:37 — REGNUM Трёх граждан Республики Узбекистан осудили за сбыт наркотиков в особо крупном размере на территории Белгородской области. Молодые люди устраивали закладки с героином, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля представитель пресс-службы УФСБ региона Оксана Ищенко.
Сотрудники управления задержали иностранцев 1998, 1999 и 2000 годов рождения. Злоумышленники бесконтактным способом пытались сбыть на территории Белгородской области наркотические средства в особо крупном размере. Приговором Октябрьского районного суда фигуранты уголовного дела признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет каждому в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.