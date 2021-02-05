Черкесск, , 13:07 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за последнее время участились случаи смерти пациентов от осложнений, полученных из-за заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались три жителя республики. Общее число случаев летального исхода достигло 60. Об этом сообщили 5 февраля в федеральном оперативном штабе.

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Еще трое пациентов скончались накануне, 4 февраля. До этого с конца января в регионе случаи смерти фиксировались также чаще, чем за все предыдущие месяцы борьбы с коронавирусом.

Тенденция на рост смертности, наметившаяся в последнее время, тем тревожнее, что в целом показатели заболеваемости в республике значительно улучшились. Так, снижается число регистрируемых ежедневно новых заболевших и численность госпитализируемых граждан, растет число выздоровевших.

По данным на 5 февраля, в Карачаево-Черкесии всего выявлено 17 893 носителя инфекции (+63), выздоровели из них 16 178 человек (+81).