Стокгольм, , 13:53 — REGNUM Пасху в наступившем 2021 году верующие жители Швеции снова смогут встретить в компании своих пожилых родственников. Однако, как заявил государственный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, обязательным требованием безопасности в условиях пандемии является полное прохождение процедуры вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Напомним, что 4 февраля в Швеции была изменён порядок вакцинации некоторых групп населения. Граждане в возрасте 65−69 лет смогут получить свою прививку от COVID-19 быстрее, чем предполагалось ранее.

Более того, в течение февраля в Швецию будет доставлено более миллиона доз вакцины, а в марте — ещё 1,2 миллиона доз препарата. По словам государственного эпидемиолога Андерса Тегнелла, это означает, что Пасху в этом году пожилые граждане смогут встретить в кругу близких, однако с обязательным условием — они должны получить обе дозы вакцины от COVID-19.

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