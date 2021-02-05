Стокгольм, , 13:48 — REGNUM В настоящее время в Швеции продолжается первая фаза вакцинации населения от COVID-19. 4 февраля Агентство общественного здравоохранения изменило порядок вакцинации для остальных трёх этапов иммунизации. Об этом сообщила газета Aftonbaldet.

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Группа граждан в возрасте 65−69 лет перемещается вверх и будет вакцинирована уже на втором этапе. Лица в возрасте 18−59 лет, обладающие повышенным риском заболевания COVID-19 по-прежнему остаются в третьей фазе, которая также включает всех лиц в возрасте 60−64 лет.

«Мы переместили группу 65−69-летних во вторую фазу, поскольку считаем это важным. Здесь возраст имеет большее значение, чем мы считали ранее», — объяснил генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон.

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