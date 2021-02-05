Стокгольм, , 13:41 — REGNUM До общенациональных парламентских выборов в Швеции осталось больше полутора лет, а политические дебаты в стране уже стали чрезвычайно ожесточёнными. Об этом сообщила газета Expressen.

Резкая поляризация политических настроений или игра на публику? На этот вопрос политические аналитики не могут дать однозначного ответа, однако все они сходятся во мнении, согласно которому тон политиков становится всё грубее.

«Политики бьют друг друга по голове историей с Холокостом, министр юстиции обвиняет лидера оппозиции (лидера «Умеренных» Ульфа Кристерссона — прим. ИА REGNUM) в желании «захватить власть» — оба политических блока обвиняют оппонентов в ненадлежащем соответствии демократическим стандартам», — отмечается в статье.

«Когда-то Швеция была известна своим «срединным путём», которому противопоставлялась поляризация, но сегодня мы более похожи на Соединённые Штаты», — заявил Улле Вестберг, возглавлявший парламентскую комиссию по исследованию вопросов демократии.

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