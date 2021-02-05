Екатеринбург, 5 февраля 2021, 13:06 — REGNUM В Екатеринбурге разместят гранитные обелиски, которые располагались на старой границе города. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.
Объекты намерены установить на аллее на проспекте Ленина. Обелиски стояли на нынешнем перекрёстке проспекта и улицы Московской.
Памятные изваяния находились на указанном месте во времена императорской России. Позже их демонтировали.
Как сообщало ИА REGNUM, Екатеринбургу в 2021 году намерены вернуть народный памятник — Краснознамённую группу с орденом Ленина.
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