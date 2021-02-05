Стокгольм, , 13:39 — REGNUM В настоящее время огромное число социальных работников, оказывающих помощью нуждающимся гражданам на дому, отказываются проходить процедуру вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили журналисты газеты Expressen, которые связались с представителями некоторых муниципалитетов и рядом частных компаний, предоставляющих подобные услуги.

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Отмечается, что каждый пятый, кто умер в Швеции от COVID-19, проходил лечение на дому. Таким образом, соцработник одними из первых были включены шведскими властями в приоритетную группу вакцинации.

Однако, как выяснила редакция Expressen, не все поспешили воспользоваться данной привилегией. Так, например, в муниципалитете Дальс-Эд только 50% соцработников намерены поставить прививку от COVID-19. В Маркарюде данный показатель составляет 56%, а в Треллеборге — 62%.

В то же время в Швеции есть ряд образцово-показательных муниципалитетов, где подавляющее большинство соцработников пройдут процедуру вакцинации — Юстад (100%), Эльвсбюн (97%), Веннас (90%).

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