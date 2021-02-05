Москва, , 13:00 — REGNUM Россия не будет внимать ультимативности, звучащей со стороны американских властей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления президента США Джо Байдена о том, что американская сторона заставит «платить» Россию за свои действия.

«Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас, мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся», — сказал Песков.

Он также уличил американского лидера в агрессивной и неконструктивной риторике, и выразил сожаление в этой связи.