Нижний Новгород, , 13:00 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 5 февраля исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 182 950 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 200,6 теста на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 7470 нижегородцев. Накануне было проведено 6352 теста на SARS-CoV-2.

По сравнению с объёмом тестирования в ноябре прошлого года, когда ежедневно проводилось до 18 тыс. исследований, охват тестированием значительно снизился.

Отметим, по данным Росстата на 1 января 2020 года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 16 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось об 11 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2184 человек.

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