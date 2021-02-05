Минск, , 13:05 — REGNUM Наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием его в колонии общего режима назначил видеоблогеру Павлу Спирину минский городской суд. Об этом 5 февраля сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

«Блогера (Павла Спирина) осудили на 4,5 года колонии (общего режима)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Спирин был признан виновным по статье 130 Уголовного кодекса Белоруссии (Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности).

При этом уголовное дело в отношении видеоблогера было возбуждено за его фильм о наркотрафике в Белоруссии, внесенный в республике в список экстремистских материалов. Кроме того, среди обвинений был ролик о действиях силовиков в отношении протестующих в Белоруссии, акции которых начались после выборов президента в республике в августе прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что власти Белоруссии считают, что странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) важно выработать совместные ответные меры на протекционизм и политику санкций, которые осуществляют третьи страны.