Москва, , 12:59 — REGNUM Возле здания Бабушкинского райсуда Москвы нет сторонников блогера Алексея Навального, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в суде 5 февраля рассматривается дело по клевете на ветерана Игната Артёменко.

По словам корреспондента ИА REGNUM, возле здания суда находится группа журналистов и несколько автомобилей полиции. Сторонников блогера нет.

По данным РИА Новости, на заседании не заметно жены подсудимого Юлии Навальной.

Ранее автомобиль с дипломатическими номерами французского посольства приехал к зданию суда, пробыл некоторое время и уехал.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Навальный обвиняется по части 2 статьи 128.1 УК РФ («Клевета»). Прокурор заявил, что блогер умышленно распространил ложные сведения.

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