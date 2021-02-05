Челябинск, , 12:58 — REGNUM В парке им. Пушкина в Челябинске из-за тёплой погоды закрыли ледовый каток. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Объект не будет работать 6 февраля. Отметим, в городе уже несколько дней столбик термометра поднимается выше нуля градусов. Из-за этого с 27 января закрыт главный новогодний городок, расположенный на площади Революции.

Отметим, в ближайшее время на Урале сильно похолодает. Синоптики ожидают, что на следующей неделе столбик термометра будет понижаться до минус 30 градусов.

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