Нижний Новгород, , 12:57 — REGNUM За минувшие сутки 16 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось об 11 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2184 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 февраля в регионе выявили 473 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 471 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 86 784 случаев.