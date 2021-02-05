Москва, , 12:56 — REGNUM Позиция Кремля в вопросе анонсов противоправных действий и несанкционированных митингов является хорошо известной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, не применительно к конкретно взятому заявлению, а в целом наша позиция хорошо известна. Анонсирование каких-либо противоправных действий, анонсирование нелегитимных акций — само по себе это уже не коррелируется с законом», — сказал Песков.

Он напомнил о существующих в России процедурах согласования митингов и отметил, что в этом и заключается позиция властей.

Помимо этого, Песков отреагировал на заявления о планируемых попытках оказания давления на Россию в вопросе судебного решения в отношении блогера: «Полная демонстрация статуса иноагента… собственно, тут даже не нуждается в каких-то разъяснениях».