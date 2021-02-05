Москва, , 13:00 — REGNUM По мере снятия ограничений в Москве увеличивается поток пассажиров в общественном транспорте. Об этом 5 февраля сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Так, в период с 25 по 31 января в метро и на МЦК было совершено на 1,4 млн поездом больше, чем за предыдущие семь дней. Таким образом, пассажиропоток восстановился с 65% до 69%.

Причём, если рассматривать МЦК отдельно, то за последнюю неделю января пассажиропоток на этом виде транспорта составил 83% от показателей аналогичного периода предыдущего года.

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