Нижний Новгород, , 12:54 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 5 февраля выявили 473 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 471 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 86 784 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние сутки выписаны 444 человека, всего выздоровели с начала пандемии 78 924 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 16 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2184 человек. Накануне сообщалось об 11 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 5468 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. За сутки число инфекционных коек сократилось ещё на 108 единиц. Кислородом обеспечены 3,3 тыс. коек, 805 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких), что ниже предыдущего показателя на 27 коек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 1,00. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда также не изменился, на 5 февраля остаются свободными 25% коек.