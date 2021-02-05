Мадрид, , 14:02 — REGNUM Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Испании снизилось впервые с ноября 2020 года. 4 февраля министерство здравоохранения страны зарегистрировало 432 смертельных случая протекания COVID-19, этот показатель не опускался ниже отметки в 500 человек с 22 января. Об этом сообщила газета El País.

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Согласно последнему отчёту министерства здравоохранения, 4 февраля 14-дневное кумулятивное число случаев заражения коронавирусом на 100 000 жителей снизилось во всех регионах Испании по сравнению с 3 февраля. В некоторых случаях падение было незначительным: например, в Наварре показатель снизился всего на 0,10 пункта.

Однако такой однородной тенденции к снижению не наблюдалось с конца ноября прошлого года. Выступая на правительственной пресс-конференции, директор одного из подразделений министерства здравоохранения Фернандо Симон выразил надежду на то, что данная тенденция к снижению сохранится в ближайшие дни.

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