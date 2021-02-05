Сеул, , 12:55 — REGNUM На американских военных базах в Южной Корее продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей карантинных органов провинции Чолла-Пукто.

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По их словам, коронавирус был выявлен у трех военнослужащих, прибывших в Южную Корею 2 февраля. В настоящее время носители коронавируса изолированы.

Напомним, что сутками ранее на американских военных базах, расположенных на территории страны, выявили пять носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 370 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 80 131.

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