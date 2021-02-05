Махачкала, , 12:51 — REGNUM В Дагестане за последние три недели вдвое снизилось число подтверждаемых тестов на наличие коронавируса. Если 17 января прирост пациентов с COVID-19 в сутки составлял 160 человек, то, по данным федерального оперативного штаба на 5 февраля, за минувшие сутки заболели 82 пациента.

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Общее число заразившихся достигло в республике 28 366 человек. Из них выздоровели 25 532 пациента. Только за прошедшие сутки их стало 132 человека.

Между тем в Дагестане продолжают фиксировать случаи летального исхода от осложнений после COVID-19. За прошедший день скончались еще пять жителей региона. Общее число случаев смерти достигло 1264. Это самый высокий показатель во всем Северо-Кавказском федеральном округе.

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