Воронеж, , 12:51 — REGNUM В Воронежской области по состоянию на 5 февраля зарегистрировано 1622 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждено 15 смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 54 тыс. 7 пациентов, в том числе 375 — за последние сутки.

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