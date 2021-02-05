Воронеж, , 12:48 — REGNUM В Воронежской области 5 февраля подтверждено 368 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 60 тыс. 71 положительный тест.

За весь период наблюдения 54 тыс. 7 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 375 — за последние сутки.

1622 человека скончались.

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