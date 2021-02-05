Абакан, , 12:48 — REGNUM Режим повышенной готовности в Хакасии, введённый из-за распространения коронавируса, продлят до 7 марта 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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При этом вводится ряд послаблений, касающихся сферы общепита, организаций и учреждений культуры, искусства и спорта.

Время работы организаций общепита продлевается на два часа. Таким образом, кафе и ресторанам разрешается работать с 06:00 до 01:00 по местному времени. Однако наполняемость залов не должна превышать 50%.

Наполняемость залов для библиотек, музеев, кинотеатров, фитнес-центров увеличили с 25% и 35% до 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 февраля в Хакасии подтверждено 20 649 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 19 252 человека

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