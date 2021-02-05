Оренбург, 5 февраля 2021, 12:48 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 150 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В регионе продолжается тенденция снижения заболеваемости COVID-19.
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Вместе с тем, в Оренбуржье ежедневно фиксируют смерть зараженных коронавирусом пациентов. С января 2021 года каждый день подтверждают гибель от одного до шести носителей коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались 502 человека, в том числе четверо за последние сутки.
На 5 февраля, в больницах лечение получают 34 859 пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Состояние 217 человек оценивается как тяжелое.
Выздоровели в общей сложности 31 069 человек, 164 — за минувшие сутки.
Напомним, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова анонсировала послабления антикоронавирусного режима в регионе.
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