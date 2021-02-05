Липецк, 5 февраля 2021, 12:46 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 4 февраля провёл встречу с представителями Закрытого клуба предпринимателей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, бизнесмены представили свои социальные проекты, направленные на развитие разных сфер.
Предприниматель Артём Торшин рассказал об идее, которая заключается в обучении детей техническим видам спорта — мотокросс, автокросс. Для этого бизнесмен решил обустроить в Липецке парк для активного семейного отдыха. Однако в процессе оформления документов затянулся земельный вопрос.
Игорь Чуйков занимается организацией трофейной рыбалки и проводит соревнования для слабослышащих людей. Бизнесмен арендует пруд, который находится в федеральной собственности. Водоём необходимо расчищать, но проводить такие работы предприниматель не имеет права.
Евгений Литаврин известен как автор методики изготовления краниальных ортезов — специальных шлемов, применяемых для лечения младенцев с врождёнными пороками развития черепа. Предприниматель подготовил проект по созданию в Липецке «НейроНет» — центра для обучения робототехнике, программированию, 3D-моделированию, разработке игр, где заниматься смогут также и дети с особенностями здоровья. Для этого необходимо помещение. Бизнесмен обратился с просьбой об оказании поддержки в виде компенсации затрат или предоставления площадки.
Встреча с предпринимателями продолжалась более часа. В ходе беседы обсуждали реализацию патриотических проектов, развитие культуры, спорта и региона в целом.