Джакарта, , 12:45 — REGNUM Высший совет конфуцианской религии в Индонезии подтвердил, что, следуя призыву правительства, проведет церемонию празднования китайского Нового года 2021 года в режиме онлайн, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

«Мы настоятельно просим вас оставаться дома», — говорится в заявлении высшего совета конфуцианской религии в Индонезии.

Жителей, исповедующих конфуцианство, призвали сократить активность в течение 22 дней празднования китайского Нового года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии запрещает жителям посещать родственников во время китайских новогодних праздников, чтобы предотвратить передачу и распространение коронавируса.

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