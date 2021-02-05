Токио, , 12:48 — REGNUM Заявку о сертификации своей антикоронавирусной вакцины направила властям Японии британско-шведская компания AstraZenecа. Об этом говорится 5 февраля в сообщении фармацевтической компании.

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Обращение подано в министерство здравоохранения Японии. В декабре 2020 года такую же заявку направила американская компания Pfizer. Ожидается, что её вакцину японский минздрав одобрит 15 февраля.

Правительство Японии намерено запустить вакцинацию людей старше 65 лет с 1 апреля. Препарат все жители страны будут получать бесплатно в соответствии с принятым специальным законом.

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