Ижевск, , 12:43 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 5 февраля провели 832 498 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 2629 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2322 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне среди пациентов с коронавирусом в республике летальных случаев не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 344 человек.

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