Грозный, , 12:43 — REGNUM В Чечне за последний месяц существенно улучшилась эпидситуация по коронавирусу. По данным федерального оперативного штаба на 5 февраля, в республике уже 9991 пациент вылечился от COVID-19. Только за последний день их число увеличилось на 49 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

При этом глава республики Рамзан Кадыров по итогам последнего заседания оперативного штаба 2 февраля заявил о более чем 23 тысячах излечившихся от опасной инфекции.

«Благодаря своевременному оснащению медучреждений, грамотным действиям врачей и медперсонала за весь период пандемии нам удалось помочь 23 274 больным COVID-19. Безусловно, принятые нами меры были в разы эффективнее, чем во многих других регионах», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Между тем всего в регионе, по официальным данным, подтверждены тесты на наличие коронавирусной инфекции у 10 923 человек (+32 за минувшие сутки). Не удалось спасти врачам 108 жителей республики. Последний случай смерти пациента был зафиксирован в регионе 31 января.