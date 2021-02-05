Лима, , 13:29 — REGNUM Правительство Перу подписало соглашение о закупке 20 миллионов доз вакцины от COVID-19 производства фармацевтической компании Pfizer. Об этом, как сообщила газета El País, объявил 4 февраля президент Перу Франсиско Сагасти в ходе пресс-конференции.

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По его словам, правительство страны достигло соглашения с фармацевтической компанией Pfizer о приобретении 20 миллионов вакцин от COVID-19.

Он отметил, что из общего числа согласованных доз 250 000 поступят уже в марте текущего года.

Порядка 300 000 доз препарата прибудут на территорию Перу в апреле. Сагасти также подтвердил прибытие первых доз китайской вакцины Sinopharm, пояснив, что «13 февраля гарантирована поставка одного миллиона доз вакцины Sinopharm, хотя мы надеемся, что поставка этой партии прибудет раньше».