Ижевск, , 12:41 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии три человека скончались от последствий заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в республике летальных случаев не регистрировалось.

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Умерли женщины в возрасте 88 и 89 лет, а также 81-летний мужчина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 344 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 5 февраля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 525 человек, из которых четверо умерли в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 февраля в регионе выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 95 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 26 129 случаев.

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