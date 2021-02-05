Мадрид, , 12:44 — REGNUM Вакцину от COVID-19, разработанную британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, нельзя вводить лицам старше 65 лет. По этой причине в настоящее время испанские власти решают, какой максимальный возраст иммунизации данным препаратом будет безопасным для пожилых граждан. Об этом сообщила газета El País.

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Дискуссии идут в специально созданной комиссии внутри Национальной системы медицинского обеспечения. В ее состав вошли как ученые и технические специалисты, так и представители органов власти автономных сообществ Испании. Стороны не могут прийти к соглашению. В то время как одни члены комиссии предлагают оставить ограничение на уровне 65 лет, другие выступают за более безопасный вариант — 55 лет. Сообщается, что переговоры возобновятся 11 февраля.

Как отмечают журналисты, по крайней мере правительства уже семи стран Евросоюза сообщили, что они будут применять его только к гражданам моложе 65 лет. В Германии, например, решили установить возрастную границу в 65 лет, в Италии ее снизили до 55 лет. В Польше препарат будут вводить лицам моложе 60 лет.