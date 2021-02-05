Сосновский район, Челябинская область, , 12:38 — REGNUM В Челябинской области под суд отданы бывший первый замглавы Сосновского района и два местных жителя. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что в 2017 году на тот момент чиновник оформил договор на покупку здания под размещение детского сада. Цена оказалась завышенной, а договор заключили с фирмой, которой руководил один из местных жителей. Второй местный житель подготовил акт оценки этого здания в сумме более 56,4 млн рублей. Ущерб бюджету превысил 27 млн.

Имущество обвиняемых на более 54 млн рублей арестовано. Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, обвинительное заключение по делу утверждено и материалы переданы в суд.