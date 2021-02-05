Ижевск, , 12:36 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 5 февраля выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 95 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 26 129 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — девять детей в возрасте до 14 лет и 17 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписан 121 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 22 653 человека. 344 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умерли трое жителей республики, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3132 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 4 февраля выявили 2544 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 2573 новых носителя коронавируса.

Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 472 960 случаев.

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