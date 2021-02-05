Лаганский район, , 12:35 — REGNUM В Лаганском районе Республики Калмыкия решили проблему дефицита питьевой воды. Ранее вода в муниципальной образовании численностью населения более 18 тыс. человек не соответствовала гигиеническим норматива и была непригодна для употребления.

«Ограничение снято. Поставлена точка в полугодовой проблеме питьевой воды в Лаганском районе. Сегодня вода соответствует гигиеническим нормативам, по которым ранее выявлялись превышения предельно-допустимых концентраций. <…> За этот период отработаны все технические моменты на очистных сооружениях, резервуарах чистой воды, проведена очистка дна Красинского водохранилища», — уточнили в администрации района.

В рамках индивидуальной программы развития Республики Калмыкия в 2021 году в Лаганском районе планируется приступить к созданию новой станции водоподготовки.