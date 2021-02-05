Москва, , 12:32 — REGNUM Для маскировки мата пользователи соцсетей стали переставлять местами буквы в словах, использовать одновременно кириллицу и латиницу, символы и цифры, ребусы и так далее. Некоторые пользователи публиковали картинки, которые отсылают к определенным фразам, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«На самом деле общение в сети ничем не отличается от обычного общения. Социальные сети давно часть нашей жизни. И люди должны всегда отвечать за свои слова.

Есть даже такая шутка, что «я вырос на улице, а не в интернете, где за неосторожное слово надо было всегда отвечать. В интернете посылают на три буквы, а в жизни можно легко получить по морде».

Думаю, что очень хорошо, что государство решило навести порядок в данном вопросе. Не знаю, как в других странах, но в российских социальных сетях никто за свои слова не отвечает, мата и хамства много. Особенно этим грешат пользователи из бывших советских республик.

Другое дело, что соответствующая лексика имеет соответствующие значения, и иногда это просто фраза, которая несет конкретный смысл. А иногда это эмоции, которые передают соответствующую ситуацию.

Мат, с моей точки зрения, может быть в экстремальных случаях — допустим, на войне, в спорте. Некоторые футбольные и хоккейные «кричалки» используют матерную лексику.

Ее используют фильмы и ночные клубы для взрослых. У них специфика такая. Ситуации бывают разные», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2021 года в силу вступили поправки в закон, согласно которому соцсети должны вести мониторинг и удалять посты с нецензурными словами. По данным «Медиалогии», в первые дни февраля пользователи опубликовали 426,5 тыс. постов с матом.

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