Пермь, , 12:32 — REGNUM В Перми суд первой инстанции частично удовлетворил иск местного жителя к Пермскому краевому перинатальному центру на 12 млн рублей. Мужчина требовал моральную компенсацию за смерть беременной двойней супруги, сообщает портал 59.RU.

Женщина скончалась с медучреждении в 2017 году. По версии следствия, врач выбрала неверную тактику лечения, а начальница не проконтролировала действия подчиненной.

В 2019 году суд признал вину двух акушеров-гинекологов. Однако наказание для них отменили в связи с истечением срока давности.

В 2020 году супруг в судебном порядке потребовал с больницы компенсацию морального вреда. В 2021 году судебная инстанция вынесла решение о частичном удовлетворении иска. В пользу мужчины медучреждение должно выплатить 1,7 млн рублей, а в пользу несовершеннолетнего сына — 1,5 млн рублей.

ГБУЗ «Пермская краевая клиническая больница», в структуру которой входит региональный перинатальный центр, намерен обжаловать такое решение во всех инстанциях.

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