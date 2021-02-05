Абакан, , 12:32 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 53 новых носителя коронавируса, выздоровели 66 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 февраля в республиканском правительстве.

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За весь период пандемии в Хакасии подтверждено 20 649 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 19 252 человека.

В регионе скончался ещё один пациент с коронавирусом — 85-летний мужчина. За всё время в республике жертвами COVID-19 стали 395 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в Хакасии был подтверждён 51 случай заражения коронавирусом, выздоровели 87 человек.

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