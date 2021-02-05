Москва, , 12:31 — REGNUM Блогер Алексей Навальный в ходе заседания Бабушкинского суда в Москве не признал свою вину по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Прокурор зачитала на заседании суда слова Навального, которыми он прокомментировал ролик о поправках к Конституции РФ.

«Вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», — напомнила гособвинитель слова Навального, спросив его, признаёт ли он свою вину.

«Нет, конечно. Не признаю», — ответил блогер.

«Я никакого Артеменко не знал и ничего не знаю, кроме того, что его родственники — это бессовестные люди, им торгуют, как будто какая-то кукла, нацепив на него китель», — сказал Навальный.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года блогер разместил у себя видеоролик, в кадре которого ветеран высказывался в пользу внесения изменений в Конституцию РФ. Навальный оставил под роликом комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана». Сегодня, 5 февраля, в Бабушкинском суде Москвы проходит рассмотрение этого уголовного дела.