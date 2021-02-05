Екатеринбург, , 12:29 — REGNUM Сотрудники ДПС задержали повара, который укрывался от международного розыска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка ФСИН.

Мужчина вместе с подельниками отнял у подростка наушники, за что злоумышленника приговорили к условному наказанию. Но он отказался приходить отмечаться, и позже преступнику сменили условное лишение свободы на реальное.

В июле 2020 году мужчина уехал в Киргизию, сменил паспорт и имя. Преступника объявили в международный розыск и по старому, и по новому имени. Злоумышленника обнаружили случайно — автомобиль с ним остановили представители ДПС.

Теперь гражданин Киргизии находится в СИЗО №1 Екатеринбурга. «Его срок начнет истекать с момента задержания», — уточнили в ГУФСИН. Мужчина заявил, что намеревался работать в городе поваром суши-бара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе задержали гражданина Бразилии, разыскиваемого по линии Интерпола по обвинению в теракте.

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