Уфа, , 12:29 — REGNUM 164 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 25 073 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 19 062 человека, в том числе 158 человек выздоровели за минувшие 24 часа. В больницах продолжают лечение 343 пациента. При этом 47 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ. А 5 472 человека получают лечение на дому.

Сообщается, что в республике за минувшие сутки была констатирована смерть одного пациента с COVID-19. Всего в регионе скончались 196 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 4 февраля в Башкирии выявили 165 случаев заражения коронавирусом.