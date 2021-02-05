Душанбе, , 12:25 — REGNUM По итогам 2020 года в Таджикистане в эксплуатацию сдано 1,4 млн кв. метров жилья. Об этом заявил председатель комитета по архитектуре и строительству республики Махмадсаид Зубайдзода на пресс-конференции.

По его словам, в сферу строительства из всех источников финансирования за год вложено 11,6 млрд сомони ($1,02 млрд). Глава комитета отметил, что в 2020 году построены школы на 13,5 тыс. мест.

Зубайдзода добавил, что в комитете завершили разработку генеральных планов 64 городов и районов республики. Вместе с тем специалистам необходимо закончить генплан Дангаринского района.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—октября 2020 года в Таджикистане в эксплуатацию сдано 1,067 млн кв. метров жилой площади частных домов, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года.