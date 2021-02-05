Рязань, , 12:44 — REGNUM Ещё 110 носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 5 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 111 пациентов, зарегистрировано пять летальных исходов.

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В лечебных учреждениях находятся 465 пациентов с COVID-19. В тяжёлом состоянии — 45 человек, из них 16 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Всего в Рязанской области подтверждено 22 тыс. 438 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 20 тыс. 501 человек.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано пять летальных исходов, всего в регионе от осложнений на фоне коронавируса скончались 243 пациента.